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Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


04 - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç kızlarda 14 okuldan 56 sporcu, genç erkeklerde ise 42 okuldan 168 sporcu katıldı.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.


Sonuçlar:


Erkekler


1. Kayseri Spor Lisesi


2. Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi


3. Osman Ulubaş Anadolu Lisesi


4. Selçuklu Anadolu Lisesi


Kızlar:


1. Özel Genç Sultan Anadolu Lisesi


2. Kocasinan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi


3. Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesi


4. Kayseri Spor Lisesi

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