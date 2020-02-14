Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular 6 - 8 Mart 2020 tarihlerinde Niğde de düzenlenecek olan Grup Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.