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Okullar arası Halk Oyunları il Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Düzenlemeli-Düzenlemesiz Halk Oyunları İl Birinciliği tamamlandı.


09 Şubat 2019 cumartesi günü Talas Spor Salonunda yapılan Düzenlemeli dalda minikler- yıldızlar- gençlerde 200 sporcu, düzenlemesiz dalda minikler-yıldızlar-gençlerde 98 sporcu olmak üzere 298 sporcu katıldı.


Görsel yönden seyircilere oldukça keyifli anlar yaşatan organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar aşağıdaki gibidir:


DÜZENLEMELİ DAL


MİNİKLER:


1 -Mehmet Tarman İlkokulu


2 -Sümer Osman Göksü İlkokulu


3 -Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu


4 -Özel Tekden İlkokulu


YILDIZLAR:


1 -Toki Şehit Nazım Ortaokulu


GENÇLER:


1 -Demir Karamancı Anadolu Lisesi


DÜZENLEMESİZ DAL


MİNİKLER:


1 -Keykubat İlokulu


2 -Gazipaşa İlkokulu


3 -Ahmet Eskiyapan İlkokulu


YILDIZLAR:


1 -Salih Avgın Paşa Ortaokulu


2 -Toki Şehit Nazım Ortaokulu


GENÇLER:


1 -Demir Karamancı Anadolu Lisesi

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