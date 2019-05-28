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Okullar Arası Hava Sporlarında Türkiye Birinciliği

Eskişehir’de düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Hava Sporları Model Roket Gençler Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi sporcusu Mükremin Kaan Uluer Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehir'de düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Hava Sporları Model Roket Gençler Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi sporcusu Mükremin Kaan Uluer Türkiye Şampiyonu oldu.


Okullar Arası Hava Sporları Model Roket Gençler Türkiye Şampiyonası 24-26 Mayıs 2019 Tarihlerinde Eskişehir'de yapıldı.


Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi sporcusu Mükremin Kaan Uluer büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalardan Türkiye Şampiyonluğu ile dönen sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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