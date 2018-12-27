Okullar arası Hentbol Yıldız Erkekler il Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 6 takımdan toplam 84 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından 1. Ahmet Paşa Ortaokulu, 2. Salih Avgın Paşa Ortaokulu, 3. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu ve 4. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.