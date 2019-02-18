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Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar İl Birinciliği tamamlandı.


İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 9 takımdan 126 kız sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Sahra-Galip Özsan Ortaokulu birinci, Yemliha Merkez Ortaokulu ikinci, İzzet Öksüzkaya Ortaokulu üçüncü ve Mehmet-Şehime Germirli Ortaokulu dördüncü oldu.


Müsabakalarda ilk iki dereceyi elde eden takımlarımız 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olan grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Turnuva sonucunda ilk iki sırayı elde ederek ilimizi grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan takımlarımızı tebrik ederek başarılar diledi.

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