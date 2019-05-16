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Okullar Arası Küçük Erkek Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


19 - Nisan - 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 7 takımdan toplamda 98 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 2. Ahmet Paşa Ortaokulu, 3. Burhan Dinçbal Ortaokulu ve 4. Salih Avgın Paşa Ortaokulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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