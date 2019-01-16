Okullar arası müsabakalarda ilk başarı Kros'tan geldi

Kayseri'nin Okullar Arası müsabakalarda ilk başarısı Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye Birinciliği müsabakalarından geldi.

Okullar Arası Kros Türkiye Birinciliği müsabakaları 15 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan; Osman Düşüngel Ortaokulundan Furkan Mutlu yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu, Mehmet Soysaraç Ortaokulu'ndan Münevver Akkuş yıldız kızlar da Türkiye dördüncüsü ve Özel Sare Anadolu Lisesi erkek takımı genç erkeklerde Türkiye dördüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Okullar Arası Kros müsabakalarından derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.