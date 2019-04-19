Okullar arası okçuluk il birinciliği tamamlandı

25 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü yan açık sahada yapılan müsabakalarda toplamda 147 sporcu mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.Müsabakalarda dereceye giren yıldız ve genç kategorisindeki sporcular 7-9 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan Okullar Arası Okçuluk Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.