Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı

11 - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara 148 Okuldan 740 sporcu katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerinde sporcular hamlelerini birincilik için yaptı.

Heyecanın üst seviyede olduğu müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.