Okullar Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası Heyecanı Bugün Başlıyor

Türkiye'de genelinde gerçekleşen ve finaline yaklaşılan Okullar Arası Türkiye Yüzme Şampiyonasında, yıldızlar kategorisinde şampiyonluk için yarışacak sporcuların mücadelesi, bugün Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda başlıyor. Toplamda 3 gün sürecek şampiyonaya, 15 kız ve 15 erkek takımı olarak 250'ye yakın yarışmacı katılacak.

Son 7 yıldır yarışmalarda ilk üçe girdiklerini ve bu sene de hedeflerinin şampiyon olarak Kayseri'den ayrılmak olduğunu söyleyen İstanbul Özel Sezin Okulları Yüzme Koordinatörü Mesut Erdoğan, “Okullar arası ortaokul yıldızlar kategorisi Türkiye Şampiyonasındayız. Burası gruplardan ya da illerinden dereceye girerek ve gruplardan buraya kalarak, 15 kız ve 15 erkek takımı sporcularından oluşan bir kategori. Ortalama 250 kadar sporcu var. Bu sporcular okullar arası kategorilerde olduğu kadar, kulüpler arası kategorilerde de yarışıyorlar. Ama su an da düzenlenen alanın içeriği okullar arası kategori. Biz Özel Sezin Ortaokulu olarak, İstanbul'dan katılıyoruz. Hedefimiz ilk üçe girmek. Hatta alabilirsek eğer, Türkiye Şampiyonu olarak ayrılmak istiyoruz buradan. Son 7 yıldır Türkiye'de ilk üçe giren okullardan biri olduk. İyi bir yapılanma ve altyapıyla, kendi öğrencilerimizden alt yapıda yetiştirip, uygun olan öğrencilerimizi kulüplere yönlendirerek hem Türk Sporuna hem de milli takımlar bazında başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz. Buradaki öğrenciler daha 7. ve 8. sınıflar ve TEOG sınavından geçen hafta yeni çıktılar. Şu anda bu çocuklar, göstermiş oldukları büyük çaba ile buraya gelip hem finallerde yarışıp, aynı zamanda okullar arası yarışlarda akademik anlamda kendilerini iyi bir noktaya sürüklemenin heyecanıyla, Türkiye Şampiyonu olmak için buraya geldiler” ifadelerinde bulundu.