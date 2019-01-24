Okullar Arası Voleybol Genç (A) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

27 Kasım 2018- 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 19 okuldan 228 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen final maçında Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 3-0'lık skorla yenen Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şampiyon oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan final müsabakalarında seyirciler büyük keyif aldı.

Şampiyon olan okulumuz Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 07-10 Şubat 2019 Tarihlerinde İlimizde düzenlenecek okullar arası voleybol genç (a) grup birinciliği müsabakalarında İlimizi temsil edecek.

Müsabakalarda sonuçlar aşağıdaki gibidir.

1 - Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2 - Fahri Mor Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

3 - Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi

4 - Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi