Okullar Arası Voleybol Genç (A) Grup Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Kayseri'de düzenlenen kullar Arası Voleybol Genç (A) Erkek-Kız Grup Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

07-09 Şubat 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu ve Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalara erkeklerde 132 sporcu, kızlarda ise 144 sporcu olmak üzere toplamda 276 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda gruplarını birinci tamamlayan ve 04-07 Mart 2019 tarihinde okullar arası voleybol genç (a) yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan okullar aşağıdaki gibi sonuçlandı:

VOLEYBOL GENÇ (A) ERKEKLER:

A GRUBU BİRİNCİSİ: Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Yüreğir, Adana

B GRUBU BİRİNCİSİ: Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi, Erzin, Hatay

C GRUBU BİRİNCİSİ: Akdeniz Anadolu Lisesi, Erdemli, Mersin

VOLEYBOL GENÇ (A) KIZLAR:

A GRUBU BİRİNCİSİ: Özel Eral Temel Lisesi, Çukurova, Adana

B GRUBU BİRİNCİSİ: Özel Doğu Ataşehir Sevinç Anadolu Lisesi, Ataşehir, İstanbul

B GRUBU BİRİNCİSİ: Özel Ankara Maya Anadolu Lisesi Gölbaşı, Ankara