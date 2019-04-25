İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Okullar Arası Voleybol Genç (B) İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar arası voleybol genç (b) erkek-kız il birinciliği müsabakaları tamamlandı.


11 Mart- 16 Nisan 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu, Talas Spor Salonu ve Nuh Mehmet Baldöktü Spor Salonunda yapılan müsabakalara erkeklerde 8 okuldan 96 sporcu, kızlarda 23 okuldan 276 sporcu olmak üzere toplamda 372 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Genç (b) erkeklerde final maçında Cemal Bozkurt Anadolu Lisesini set vermeden 3-0 yenen Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi şampiyon olurken Genç (b) kızlarda final maçında Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesini 3-0 mağlup eden Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.


Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken diğer sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.


Genç Erkekler:


1 - Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi


2 - Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi


3 - Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi


4 - Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi


Genç Kızlar:


1 - Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi


2 - Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi


3 - Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi


4 - Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.