Okullar Arası Voleybol Genç (B) İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

11 Mart- 16 Nisan 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu, Talas Spor Salonu ve Nuh Mehmet Baldöktü Spor Salonunda yapılan müsabakalara erkeklerde 8 okuldan 96 sporcu, kızlarda 23 okuldan 276 sporcu olmak üzere toplamda 372 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Genç (b) erkeklerde final maçında Cemal Bozkurt Anadolu Lisesini set vermeden 3-0 yenen Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi şampiyon olurken Genç (b) kızlarda final maçında Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesini 3-0 mağlup eden Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken diğer sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Genç Erkekler:

1 - Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi

2 - Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi

3 - Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi

4 - Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi

Genç Kızlar:

1 - Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi

2 - Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi

3 - Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi

4 - Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi