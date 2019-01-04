Okullar arası Voleybol heyecanı devam ediyor

Kayseri Atatürk Spor Salonunda yapılan Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Spor Lisesi arasında kelimenin tam anlamıyla erken final maçı oynandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada kazanan taraf 3-2 ile Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Sahadaki sporculara olduğu kadar seyircilere de büyük keyif veren müsabaka sonunda A grubundan birinci çıkan Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elemelerde rakibini beklemeye başladı.