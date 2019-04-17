Okullar Arası Voleybol Küçükler İl Birinciliği tamamlandı

01 - 15 Nisan 2019 tarihleri arsında Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalara küçük kızlarda 18 okuldan 216 sporcu, küçük erkeklerde 5 okuldan 60 sporcu olmak üzere toplamda 276 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalarda küçük kızlarda Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu şampiyon olurken, küçük erkeklerde Erkilet General Emir Ortaokulu şampiyon oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalarda diğer sıralamalar aşağıdaki gibidir.

Küçük Erkekler:

1 - Erkilet General Emir Ortaokulu

2 - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

3 - Burhan Dinçbal Ortaokulu

4 - Demir Karamancı Ortaokulu

Küçük Kızlar:

1 - Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu

2 - Sema Yazar Ortaokulu

3 - Demir Karamancı Ortaokulu

4 - Hikmet Kozan Ortaokulu