Okullar Arası Voleybol Minikler İl Birinciliği Sona Erdi

25-29 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan İl Birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Minikler kategorisinde yapılan müsabakaların final maçında Ted Kayseri Koleji ile Bilfen İlkokulunun karşılaşması nefes kesti. Final maçında şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf ise Ted Kayseri İlkokulu oldu. Odtü İlkokulu ise müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.