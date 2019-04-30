İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Okullar Arası Voleybol Minikler İl Birinciliği Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.


25-29 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan İl Birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.


Minikler kategorisinde yapılan müsabakaların final maçında Ted Kayseri Koleji ile Bilfen İlkokulunun karşılaşması nefes kesti. Final maçında şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf ise Ted Kayseri İlkokulu oldu. Odtü İlkokulu ise müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.