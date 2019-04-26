Okullar arası Wushu Türkiye Birinciliği Müsabakalarına Kayseri Damgası

11-14 Nisan 2019 Tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Yıldız-Genç Türkiye Birinciliği müsabakalarına Kayseri'yi temsilen katılan sporcular damgasını vurdu.

Wushu Sanda Yıldız Erkeklerde 29 kilogramda Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu öğrencisi Süleyman Eren Turgan ve 60 kilogramda Battalgazi Şehit Selim Şener Ortaokulu öğrencisi Fuat Kılıçaslan Türkiye Birincisi,

Wushu Sanda Yıldız Kızlarda 52 kilogramda Battalgazi Şehit Selim Şener Ortaokulu Elif Nur Köşker Türkiye üçüncüsü, Wushu Sanda Genç Erkeklerde 52 kilogramda Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Dağhan ve 65 kilogramda Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Turhan Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Sakarya'da düzenlenen Wushu müsabakalarından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.