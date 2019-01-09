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Okullar arası Yıldız genç Dart İl birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız-Genç Dart İl Birinciliği tamamlandı.


24 Aralık 2018- 08 Ocak 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara; yıldız erkeklerde 24 okuldan 96 sporcu, yıldız kızlarda 20 okuldan 80 sporcu, genç erkeklerde 20 okuldan 80 sporcu, ve genç kızlarda 19 okuldan 76 sporcu katıldı.


Yüksek bir katılımla gerçekleşen, müsabakalar büyük çekişmelere sahne olurken müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Sonuçlar aşağıdaki gibidir.


Yıldız Erkekler:


1 - Zenger-Güç Ortaokulu


2 - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu


3 - Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu


4 - Buğdaylı Ortaokulu


Yıldız Kızlar:


1 - Zenger-Güç Ortaokulu


2 - Belsin Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Orta Okulu


3 - Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu


4 - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu


Genç Erkekler:


1 - Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi


2 - Selçuklu Anadolu Lisesi


3 - Kocasinan Ahmet Erdem Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi


4 - Demir Karamancı Anadolu Lisesi


Genç Kızlar:


1 - Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi


2 - Kocasinan Furkan Doğan A.İ.H.L


3 - Şehit Saim Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi


4 - Celal Bayar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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