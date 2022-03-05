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Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük mücadeleye sahne oldu.



Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 150'yi aşkın sporcu minderde mücadele etti. Mücadeleler sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve İlçe Müdürü Atalay Yaman tarafından verildi. Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, katılacakları grup müsabakalarında başarılar diledi.

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