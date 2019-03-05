Okullar arası yıldızlar futbol şöleni tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları 4 Şubat- 04 Mart 2019 tarihleri arasında Argıncık Stadında yapıldı. Kayserinin Yıldız Futbolcularının belirlendiği okullar arası turnuvaya yıldız erkeklerde 36 takımdan 570 sporcu, yıldız kızlarda 4 takımdan 64 sporcu olmak üzere toplamda 634 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen final müsabakalarının ardından yıldız erkeklerde Kadir Has Ortaokulu, yıldız kızlarda ise İbrahim Tennuri Orta Okulu İl Birincisi oldu.

Final Müsabakasını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabaka sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren erkeklerde birinci olan okulumuz ve kızlarda ilk iki dereceyi elde eden okulumuz ilimizi 03-07 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan Okullar Arası Futbol Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecekler.