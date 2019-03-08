Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Tamamlandı

04 Mart 2019 tarihinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 80 sporcu, yıldız kızlarda 30 sporcu olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular 05-07 Nisan 2019 tarihlerinde Kütahya ilinde düzenlenecek olan Muaythai Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.

Müsabakalar sonucunda derece giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.