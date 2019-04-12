Okullararası Gençler A-B Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışları Sona Erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde 9-10 Nisan tarihinde Mersin'de düzenlenen ‘Okullar arası Gençler A-B Atletizm Türkiye Birinciliği‘ yarışmalarına sporcuların birincilik mücadelesi damga vurdu.

2 gün süren müsabakalarda sporcular 100 metre ,200 metre, 400 metre,800 metre, 1500 metre ,3000 metre ,110 metre engelli ,300 metre engelli, gülle atma, cirit atma, disk atma, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, çekiç atma, sırıkla yüksek atlama ve İsveç bayrak yarışı gibi kategorilerde yarıştı. En iyi puanı alıp dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veren sporcular kadar antrenörlerde büyük heyecan yaşadı. İki gün süren yarışlar sonunda Türkiye Okullar arası Puanlı Atletizm Yarışları finallerinde Kayseri Özel Sare Koleji bayrak takımı Türkiye 3.sü oldu.Ayrıca Sare Koleji öğrencilerinden Abdülbaki Enterili 3000 m'de Türkiye 3.'sü oldu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları verildi.