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Okullararası Kayak İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Kayak İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Okullar Arası Kayak Alp- Snowboard (Minik- Küçük- Yıldız- Genç A/B) İl Birinciliği yarışmaları 18-19 Ocak 2019 Tarihinde Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda yapıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalara Alp Disiplininde kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 153 sporcu ve Snowboard kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 36 sporcu olmak üzere toplamda 189 sporcu katıldı.


Yarışma sonuçlarına istinaden belirlenecek kontenjanlar dâhilinde derece yapan sporcularımız İlimizi 22-24 Mart 2019 Tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Birinciliği yarışmalarında temsil edecekler.

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