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Okullarda 21 Eylül hazırlığı sürüyor

21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, eğitime başlayacak okulların müdürleri ile toplantı yaptı.

21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, eğitime başlayacak okulların müdürleri ile toplantı yaptı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yüz yüze eğitimin başlayacağı okul müdürleri ile telekonferans yöntemi ile toplantı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, okullarda alınacak önlemler, dezenfektan çalışmaları ve okullardaki dezenfektan çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapıldı.

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