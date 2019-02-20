Okullarda kodlama ve robotik atölye sayısı artacak

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin talimatı ile koordine edilmeye başlanan Kod38 Projesi kapsamında öğretmenlere teknoloji ve temel kodlama kursları verilmeye başlandı. Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan öğretmenler, uzmanlarından teknoloji ve temel kodlama eğitimleri alıyor. 5 gün boyunca sürecek olan kursun ardından okullarına dönecek olan öğretmenler, öğrencilerine kodlamayı öğretecek.

Kurslar hakkında bilgiler veren Fatih Projesi Eğitmeni Fuat Çatalkaya, “Öğretmenlerimiz bu kurslarda çok fazla kazanım elde edecekler. Kazanımlar, diğer dersleri de etkileyecek, matematik becerileri artacak. Kursumuz, ilimizde İl Milli Eğitim Müdürümüzün talimatları ile başlattığımız ‘kod 38' projesi var. Bu proje ile amacımız, okullarımızda kodlama ve robotik atölyelerin sayısını artırmak. Buda oldukça iyi gidiyor. Proje başlayalı yaklaşık 4 ay oldu. Şuan için 32 adet kodlama ve robotik atölyesine kavuştuk. Amacımız, kodlama ve robotik atölye kurulan okullarımızda ki arkadaşlarımıza, burada yapacağı etkinliklerle ilgili yeterlilik kazandırmak. Kursun adı, teknoloji ve temel kodlama. Bu kurs hizmet içi eğitim kapsamında kurulmaktadır. Öğretmen arkadaşlarda yaparak, yaşayarak becerilerini artırmaktadırlar. Kursumuz 30 saat, yaklaşık 5 gün sürüyor. 5 Gün sonunda okullarına gittiklerinde, Kodlama atölyesinde öğrencilerine, bu etkinlikleri gerçekleştirecekler” ifadelerini kullandı.