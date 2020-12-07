İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullardaki çalışmalar pandemiye rağmen sürüyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, okullardaki tamirat işleri pandemiye rağmen devam ediyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, okullardaki tamirat işleri pandemiye rağmen devam ediyor.


Yeşilhisar ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul personeli, pandemi döneminde eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Personeller, okulun zemin kısmına su sızmaması için beton dökerek çevre düzenleme çalışması yaptı.


Çalışmaların okullarda eğitim ve öğretim başlayana kadar ve hava şartları el verene kadar devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.