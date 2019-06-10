‘Okullu Tenisçiler Masa Tenisi Turnuvası' Başladı

Kayseri'de her sene düzenlenen Okullu Tenisçiler Masa Tenisi Turnuvası bugün başladı.

Toplamda iki gün sürecek mahalli turnuva 11-12 yaş arası ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Talas Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, Kayseri içerisindeki okullardan 14 bayan ve 18 erkek takım olarak, toplamda 64 öğrenci katıldı. Daha önce Türkiye'de bölgesel ve analig derecelerine giren tenisçilerin de yarıştığı turnuvada öğrenciler, okullarını en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklar.

Turnuvayı yöneten Kayseri Bölgesi Ulusal Başhakemi Mustafa Savaş Somuncu, “Her sene düzenlemiş olduğumuz, Okullu Tenisçiler Masa Tenisi yarışlarına bugün başlamış bulunmaktayız. Bu yarışmalarda 2007 ve 2008 doğumlu çocuklarımız mücadele ediyorlar. Bu sene 18 erkek takımı ve 14 bayan takımının katılımıyla bu maçları gerçekleştireceğiz. Bugün grup maçlarını tamamlayarak, yarın da ilk sekize kalan takımlar sırlama maçlarını oynayıp turnuvamızı tamamlamış olacağız İnşallah” dedi.

Hedeflerinin buradan birinci olarak çıkıp okullarını güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen masa tenisi yarışmacılarından 12 yaşındaki Ayşe Ezel, “2 yıldır masa tenisiyle uğraşıyorum. Birçok derecemiz var ve en yakın tarihte gittiğimiz müsabaka analig. Yozgat'ta İç Anadolu birincisi olduk. Daha sonrasında da Akdeniz'de birinciliğimiz oldu. En son Samsun'da Türkiye üçüncülüğümüz oldu. Buradaki hedefimiz ise, okular arası birinciliği alarak okulumuzu güzel bir şekilde temsil etmek” ifadelerinde bulundu.

3 yıldır masa tenisiyle uğraşan 11 yaşındaki Elif Dümen ise, “Masa tenisi zeka gerektiriyor ve zeka gelişimine de katkısı oluyor. güçlü ve çevik olmamızı sağlıyor aynı zamanda özgüvenli olmamıza da yardımcı oluyor” dedi.