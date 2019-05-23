İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulun ikinci katından düşen öğrenci yaralandı

Kayseri’de okulun ikinci katından düşen bir öğrenci yaralandı.

Kayseri'de okulun ikinci katından düşen bir öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, R.M.A.'nın ikinci kattan düştüğü öğrenildi. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, R.M.A.'ya ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı.


Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen R.M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.