Okulun ikinci katından düşen öğrenci yaralandı

Kayseri'de okulun ikinci katından düşen bir öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, R.M.A.'nın ikinci kattan düştüğü öğrenildi. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, R.M.A.'ya ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen R.M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.