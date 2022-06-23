İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü

Kayseri’de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili sanığın yargılanmasına başlandı.


Yan bakma kavgasında kick boks sporcu M.M.K.'yi (18) bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunan ve müebbet hapis cezası talebi ile yargılanan Y.E.A.'nın (16) yargılamasına başlandı. Kayseri Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza mahkemesinde geniş polis önlemi alınan duruşmada mahkeme heyeti, Y.E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksiklerin giderilmesi için ileri tarihe erteledi.



Olay


3 Ocak saat 15.30 sularında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen M.M.K. (18) ile Y.E.A. arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Kavga sırasında Y.E.A. cebinde bulunan bıçağı çıkararak M.M.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan kick boksçu M.M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.