İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oleksandr Kucher cezasını tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle Göztepe A.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da cezası nedeniyle Göztepe A.Ş maçına forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksand Kucher cezasını tamamladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kucher sevinci. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyen başarılı ve tecrübeli futbolcu Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu performansı ile büyük beğeni kazanan Kucher'in Atiker Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.