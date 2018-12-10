Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül Melikgazi'de

Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin de katıldığı ziyarette sayısız Avrupa şampiyonluğu 3 Dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül Başkan Büyükkılıç'ı Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'ndan dolayı tebrik ederek, spor alanında özellikle salon sporlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç'da yaptığı açıklamada “Ata sporumuz güreşin son yıllarda ki en önemli temsilcileri arasında yer alan ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'mızı elde ettiği sayısız şampiyonluklarla göndere çektirerek gururumuz olan Taha Akgül'ü sporun ve sporcunun dostu Melikgazi Belediyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Taha Akgül gibi kardeşlerimizin sayesinde inanıyorum ki, ata sporumuz olan güreş' te ülke olarak hak ettiğimiz yere gelecek ve özlediğimiz beklediğimiz şampiyonluk sevinçlerini hep birlikte yaşayacağız. Taha Akgül'ün nezdinde tüm güreş camiamıza en derin sevgilerimi sunar tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim" dedi.