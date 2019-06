Olimpiyat ve Milli Takım Sporcusu Özge Yılmaz, Kocasinan'da

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'nin Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanına sahip Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı Sporcusu Özge Yılmaz ile Antrenör Halil Adak'ı misafir etti. Türkiye ve Dünya Şampiyonasında büyük başarı elde eden Özge Yılmaz'ı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerin spor yapabilmeleri için sporun her alanında gerek tesisler gerekse imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Masa tenisi takımı sporcusu; Özge Yılmaz ve Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak'ı ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı genç sporcu ve antrenörünü tebrik etti. Başarılarda Başkan Çolakbayrakdar'ın ve Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir payı olduğunu söyleyen başarılı sporcu Özge Yılmaz, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise “Hem Kocasinan Spor Kulübü hem de Milli Takımımızın oyuncusu gözbebeğimiz Özge Yılmaz kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Özge Yılmaz, her müsabakaya gittiğinde bizleri sürekli gururlandırıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Daha önce Masa Tenisi Takımı sporcularına ve antrenörlerine, Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kararlaştırılan ödüllerini düzenlenen programla verdik. Fakat; Özge Yılmaz kardeşimiz, Polonya'da turnuvalara katılmıştı ve yurt dışından yeni döndü. İnşallah bundan sonraki katılacağı tüm müsabakalarda başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Özge Yılmaz kızımız, yine başarılarla döneceğine inanıyorum. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da inşallah gençlerimizin spor yapabilmeleri için sporun her alanında gerek tesisler gerekse imkanlar ölçüsünde destek oluyoruz. Bu destekler sonucunda bugün burada olduğu gibi karşımıza çıkan güzel sonuçlarda hem bizim şevkimizi artırmakta hem de gençlerimizin daha özgüvenli yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Bu noktada nice nice Özge Yılmaz'lar Kayseri'mizde yetişebilir. Bu vesileyle çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren antrenörleri tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Spor ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.