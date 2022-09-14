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Olivier Kemen: "Hatay maçı zorlu geçecek"

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen, Hatay deplasmanında zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirerek kazanmak istediklerini söyledi.



Yukatel Kayserispor'un Fransız futbolcusu Olivier Kemen, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında iyi bir oyun oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını belirtti. Aynı başarıyı Hatay deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyen Kemen, Hatay deplasmanında zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Hatay güçlü bir rakip. zor bir maç olacak. Zorlu müsabaka oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız" dedi.


Performansı ile ilgili de konuşan Kemen, "Yavaş yavaş daha iyi oluyorum. Son bir haftadır yüzde yüz çalışıyorum. Bunu da çok endişe etmiyorum. Kolektif bir takımız. Birimizin eksikliğini bir diğerimiz dolduruyor" ifadelerini kullandı.

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