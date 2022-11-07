Olivier Kemen ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Fransız oyuncusu Olivier Kemen, Gaziantep FK maçında attığı golle sarı kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı kırmızılıların Fransız orta saha oyuncusu Olivier Kemen, ilk kez gol sevinci yaşadı. Olivier Kemen, takımının ilk golünü kaydetti. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Kemen, maç sonu galibiyeti sarı kırmızılı taraftar ile kutladı.

Maça 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, maç bitimine kadar sahada kaldı. Kemen bu sezon oynadığı 8 maçta 3 asist ve 1 gol kaydetti.