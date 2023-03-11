İhlas Haber Ajansı

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Olivier Kemen'e milli davet

Kayserispor’un orta saha futbolcularından Olivier Kemen, ülkesinin milli takımına davet edildi.

Kayserispor'un orta saha futbolcularından Olivier Kemen, ülkesinin milli takımına davet edildi.



2023 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Süper Lig'den 4 isim yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un orta saha oyuncusu Olivier Kemen kadroda yer aldı. Kayserispor'dan Olivier Kemen'in yani sıra Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan Stephane Bahoken ile Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar da yer aldı.


Kemen yaptığı paylaşımda, “Eve dönüyorum” ifadesi kullandı.

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