Oluk Yaylası Yahyalı Turizmine Kazandırılıyor

Yahyalı Belediyesi, ilçenin Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Oluk Yaylasını turizme kazandırmak amacıyla çalışmalara başladı.

Panoramik manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyen bir güzelliğe sahip olan yaylada, belediye ekipleri yol ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile yaptığı açıklamada “ Yeryüzündeki Cennet dediğimiz Yahyalı'mızın seyir tepesindeyiz. Kirazlı Mahallemizin en güzel noktasından Erciyes'i, Develi'yi, Yeşilhisar'ı, Sultan Sazlığı'nı izliyoruz. İlçemizde her zaman dediğimiz gibi yok yok. Tarımıyla, hayvancılığıyla, madenciliğiyle, enerji üretimiyle, turizmi ile adeta Yahyalı, “Yeryüzündeki Cennet.” Bizde bu cennete hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinden birisini, buradaki çalışmalarda görebilirsiniz. Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Yahyalı Belediyesi ve Kirazlı Muhtarlığımız ile birlikte ele ele verip, çalışmalar yürütüyoruz.” dedi. Açıklamasında Yahyalılı hemşehrilerinde de bir talepte bulunan Başkan Öztürk; “ Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Kaymakamlığı ilçenin tanıtımı noktasında elinden gelen özverili çalışmayı yapıyor. Aynı özveriyi Yahyalılı kardeşlerimden de görmek istiyorum. Türkiye çapından yaklaşık 100 bin Yahyalılı yaşıyor. En azından sosyal medyayı kullanarak yapacakları ufak bir tanıtımın, ilçemiz turizmine katma değer sağlayacağını düşünüyorum. İlçemizde ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızın hepsinin Yahyalı Sevdalısı olduğunu biliyorum. Bu ilçeye tanıtım noktasında elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. “Tek taşla duvar olmaz” demiş atalarımız. Ama el ele, gönül gönüle verdikten sonra bu ilçeyi turizm açısından uçururuz. Herkesi ilçenin tanıtımını yapmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Kirazlı Mahallesi Muhtarı Faruk Çoban'da Oluk Yaylasında yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür etti.