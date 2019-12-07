Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “2019'daki büyümenin 2020'de de artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

KTO'da Ekonomist Erkin Şahinöz'ün katılımı ile faiz, kur, ekosistem tahmini, yapay zeka ve kripto paralar gibi konuların ele alındığı ‘Ekonomi' semineri düzenlendi. Seminer öncesinde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Reel sektör ve iş dünyasının odak noktası ekonomi olunca salonumuzu bu denli kalabalık görmek bizleri memnun etti. 2019 yılının sonuna yaklaşırken ekonomideki gelişmeler iş dünyasını oldukça etkiledi. Özellikle çok iyi bitirmediğimiz 2018 yılı sonrasında her ne kadar çok iyi bir başlangıç yapamamış olsak da alınan önlem ve uygulanan programlarla 2019 yılı sonuna doğru ekonomimizde yeniden dirilme görülmektedir. Bir yandan bu büyümenin 2020 yılında artarak devam edeceğine inanıyor, diğer yandan ise ekonomide bizleri nelerin beklediğini merak ediyoruz. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz seminerimizde, ekonomi hakkında merak ettiklerimize yanıt bulacak, böylece belirsiz olarak gördüğümüz konularda netlik kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.