Ömer Gülsoy: “Devletimize güvenerek işimize 4 elle sarıldık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, gündemdeki maddelerin okunup karara bağlanmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Acısıyla, tatlısıyla, sıkıntısıyla 2018'i geride bıraktık. Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve yeni umutlar demektir. Bu kapsamda 2019'un hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İş dünyası açısından ilimiz ve ülkemiz için müreffeh bir yıl olmasını diliyorum. 2018 yılında Kayseri'de açılan işletme sayısı bin 680, kapanan işletme sayısı ise 564'tür” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen Kayserili iş adamlarının devletine güvenerek 4 elle işlerine sarıldığını kaydeden Gülsoy, “Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri iş dünyası devletine güvenerek işine dört elle sarılmış, azimle çalışmıştır. Çünkü bizler çalışmayı ibadetlerin en büyüğü kabul ederiz. Bu yolda aynı inançla, daha fazla gayret ve azimle de çalışacağımıza, hak ettiğimiz yere de kısa süre içerisinde kavuşacağımıza inanıyorum. Yeni yılın başında Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, lokomotif, beyaz eşya ve 4 sektörde ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması müjdesini verdi. Bu indirimlerin piyasalarımıza bir canlılık vereceğini düşünüyoruz. İndirimin uzatılması bizi memnun etti” diye konuştu.

Bu zamana kadar siyasi kaygıyla hareket eden bir insan olmadım

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç da, şimdiye kadar siyasi kaygılar gütmediğini söyleyerek, “Herkesi kucaklamaya ve her kardeşimize ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek ona yardımcı olmaya, derdini dert edinmeye, sevincini de sevinç edinmeye çalıştım. Çünkü önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. Bu niyetle bugünlere geldik. Bu defa sorumluluk anlayışı içerisinde yükümüzü bilen, sorumluluğu bilen ve o yönde gayret gösterecek olan, deneyimi ile ekibi ve kadrosuyla Kayseri'mizde çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak amacıyla birlikte daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Belediyecilik anlayışlarında rantın olmayacağını kaydeden Büyükkılıç, “Belediyecilik anlayışımızda hizmet odaklı çalışmalar olacak. Bunda hiç kaygınız olmasın. Biz sizlerin imkanlarını sizlere yasal çerçevede en verimli şekilde harcamak amaçlı buralarda görevlendirilen kardeşleriniz olarak hizmet edeceğiz. Belediyeler ticaret merkezi değildir, belediyeler hizmet merkezidir. Bizim felsefemizde bu olacak. Kayseri'mizin bu güzel ticaret anlayışını en güzel şekilde sizler vasıtasıyla biz destekleyerek markalar şehri olarak Türkiye ve dünyaya taşıyacağız” dedi.