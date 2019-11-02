İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ömer Gülsoy: “İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilen "İstihdam Odaklı Kredi Paketi"nin işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu aktardı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilen "İstihdam Odaklı Kredi Paketi"nin işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu aktardı.


KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, dört ayrı sektöre yönelik başlatılan "İstihdam Odaklı İşletme Kredi Paketi"ni değerlendirdi. Başkan Gülsoy; “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve imalat sanayi, hizmet sektörleri ile devam eden konut inşaat projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörüne yönelik uygun koşullarda finansman sağlayacak bu paketin üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilmesiyle istihdama önemli bir katkı verilecek olup bu da büyüme rakamlarını olumlu yönde destekleyecektir” diye konuştu.


Her yeni bir istihdamın daha çok üretim daha çok ihracat olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, “Önümüzdeki hedeflere ulaşabilmenin yolu üretmekten geçmektedir. Bunun içinse daha çok çalışmalıyız. Bu doğrultuda kamu bankalarımızın İki yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıl vade koşullarıyla sunduğu bu imkânı değerlendirmeli, daha fazla istihdamı daha fazla yatırıma dönüştürmeliyiz” dedi.


Kamu ve özel bankaların da bu konuda adım atmalarını belirten Başkan Gülsoy, “Daima reel sektörün yanında olduğu hissettiren ve iş dünyasını destekleyen hükümetimize de teşekkür ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.