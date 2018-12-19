Ömer Gülsoy: “Kayseri'de ihracat yapan firma sayısını artırmak için teşviklerden yararlanmalıyız"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri'de ihracat yapan firma sayısını artırmak için destek ve teşviklerden daha fazla yararlanmasını sağlamalıyız" dedi.

KTO İhracat Destek Ofisi ve Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı işbirliğiyle "KOBİ'lere Yönelik Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimi" düzenlendi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye'deki 1,5 milyon girişimcinin, sadece 72 bini yani yüzde 5'i ihracat yapıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilene göre 2018 yılı içerisinde11 aylık süreçte ülkemizde ihracat rakamı yüz elli dört milyar iki yüz otuz bir milyon gerçekleşmiştir. Kayseri de ise yine 2018 yılında gerçekleşen ihracat rakamı da 1 Milyar 743 Milyon dolardır. AKİB Bilgilerine göre Kayseri'de 2018 yılındaki ihracatçı firma sayısı bin 322'dir. Geçmişle bu günü kıyasladığımızda, Kayseri'de zaman içerisinde ihracat yapan firmalarının arttığını, ortalama firma ölçeğinin büyüdüğünü, rekabetle baş edebilmek için pazar çeşitlendirmesine gidildiğini görmekteyiz. Bu sayıyı artırmak için firmalarımızın ihracat konusunda destek ve teşviklerden daha fazla yararlanmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Oda olarak ihracatın artması için tüm gayreti göstereceklerini kaydeden Gülsoy, “Kayseri'deki ihracatçı firmalardan bin 82'si Odamız üyesidir. Bu da yaklaşık olarak yüzde 82'lik bir orana tekabül etmektedir. Bu yüksek oranın ağırlığının, sorumluluğunun farkındayız. Bu sebeple odamız bünyesinde yer alan İhracat Destek Ofisimiz aracılığıyla ihracatçı sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçı üyelerimizin bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Küresel pazarda siz değerli üyelerimizin daha etkili, bilgili rekabetçi, girişimci ve başarılı olması amacıyla bu eğitimi düzenliyoruz. Eğitim programının hem katılımcılara, hem de şehrimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.