Ömer Gülsoy:”Mevlid Kandili özel günlerin en başındadır”

Başkan Gülsoy mesajında, Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu, insanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlit Kandilinin de bu özel günlerin başında yer aldığını aktardı.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in (SAV), şahit, uyarıcı, müjdeleyici ve örnek olarak nitelendirildiğini, Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek olan ahlakını hayatımızın tüm safhalarında hakim kılabildiğimiz takdirde, dünya ve ahirette gerçek kurtuluşa ereceğimizi vurgulayan Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ Âlemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan bir Mevlit Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz. Sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden Peygamber Efendimiz (SAV), gerek hayat tarzı, gerekse ilahi söz ve davranışıyla insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem taşıyan mübarek Mevlit Kandilini, anlamına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirmeli, Peygamberimizin (SAV) şefaatine nail olmaya çalışmalıyız Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle, Milletimizin ve İslam âleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.”