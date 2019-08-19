Ömer - Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS başarısı

Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 30 öğrenciden 14'ü üniversiteye yerleşti.

Bu yıl yapılan YKS sınavında Ömer - Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi puan türünde başarı elde etti. 2019 Lisans Yerleştirme'de 14,90 olan Türkiye ortalamasında lise 35,50 ortalamaya ulaştı. Bu yıl okuldan mezun olan 30 öğrenciden 14'ü çeşitli üniversitelere yerleşme başarısını gösterdi.