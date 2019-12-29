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Ömer Uzun ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un gurbetçi futbolcusu Ömer Uzun, ligde ilk golünü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Ömer Uzun, ligde ilk golünü attı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un 19 yaşındaki gurbetçi futbolcusu Trabzonspor ile oynanan müsabakada ilk golünü attı. Sezon başında Almanya'nın Bochum takımından transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Trabzonspor maçının 42.dakikasında gol attı. Süper Lig'in en geç gol atan 3.futbolcusu olan Ömer Uzun, maçın ikinci yarısında Artem Kravets'in attığı golün de asistini yaptı.

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