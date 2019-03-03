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Ön ayakları felç olan keçi görenleri şaşırtıyor

Kayseri’de ön ayaklarına yapışan keneler nedeniyle felçli kalan keçi görenleri şaşırtıyor.

Kayseri'de ön ayaklarına yapışan keneler nedeniyle felçli kalan keçi görenleri şaşırtıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde 14 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu'nun baktığı ve ön iki ayağı felçli olan keçi görenleri şaşırtıyor. Koyunlar arasında dizlerinin üzerinde dolaşan keçiye özenle bakan Zuhal Çobanoğlu, "Keçi hastalandığı dönemde kene vakaları çoktu. Keçinin üzerine fazla kene yapışmış. İlk dönemlerde daha kötüydü yerden kalkamıyordu. Şu anda 2.5 yaşında ve dizlerinin üzerinde yürüyor" dedi.


Zuhal Çobanoğlu, dizleri üzerinde yürüyen keçinin yavrulaması gerektiğini ancak hastalığı nedeniyle yavrulayamadığını ifade etti.

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