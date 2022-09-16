Önce etrafı inceledi, sonra telefonu çaldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişi yakalanırken, şüphelilerden birinin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen cep telefonu ve 150 TL para hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı, otodan stop lambası ve arka tamponun çalınması olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi de yakalandı.

Şüpheli şahsın, bir dükkandan cep telefonu çaldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.