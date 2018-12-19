Önce hünerlerini sergilediler, sonra belgelerini aldılar

Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından düzenlenen yazılı sınavlarda başarılı olan 48 kişi, uygulama sınavına girdi. Sınavda hünerlerini sergileyen lokantacı ve pastacılar, ustalık belgelerini aldı. Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “3308 sayılı yasa gereği kapsam dışı meslek dallarında odamız tarafından 12 Aralık'ta kalfalık sınavını, 18 Aralık'ta da ustalık sınavını yaptık. Bugünde gerçekleştirdiğimiz uygulama sınavında başarılı olan, belgelerini almaya hak kazanan arkadaşlarımıza belgelerini vereceğiz. Bizler lokantacılar ve pastacılar olarak belediyemizin de kabul buyurduğu işyerlerimizde kullandığımız ruhsatlarda ve bu meslek dallarında arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından meslek yemini eden ustalar, sertifikalarını Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk ve KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ün elinden aldı.