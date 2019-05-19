Önce iftar sonra maç

Yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı münasebetiyle Develi voleybol karması ile ile Yahyalı karması İftar sonrası voleybol müsabakasında karşı karşıya geldi.

Develi ile Yahyalı'da kurum yöneticilerinden oluşan takımların mücadele ettiği ve Yahyalı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde oynanan karşılaşma oldukça heyecanlı ve geçişmeli geçti. Dostluğun pekiştirildiği mücadelenin koordinatörlüğünü üstlenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Muammer Benli, hep birlikte yapılan iftarın ardından iki ilçe takımı arasında oynanan voleybol maçının büyük dostluk içinde geçtiğini söyledi. Benli, ''İki ilçe karması önümüzdeki günlerde bu kezde Develi'de karşı karşıya gelecek'' dedi.