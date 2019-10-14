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Önce tokalaştılar sonra yumruklaştılar

Kayseri’de oynanan amatör küme maçının bitiş düdüğü ile birlikte tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki takım oyuncuları futbol sahasını adeta savaş alanına çevirdi.

Kayseri'de oynanan amatör küme maçının bitiş düdüğü ile birlikte tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki takım oyuncuları futbol sahasını adeta savaş alanına çevirdi.


Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Argıncık Stadı'nda oynanan Başakpınar Belediyespor-Yavuzspor karşılaşması 2-1 Başakpınar'ın üstünlüğü ile sona erdi. Hakemlerin bitiş düdüğünü çalarak sahadan ayrılmasından sonra maç içinde birbirlerine küfür ettiği öğrenilen oyuncular arasında gerginlik büyük kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının karıştığı ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak kolay olmadı. Güvenlik güçlerinin yerinde müdahalesi sonrasında uzun süre kavga güçlükle yatıştırılabildi.

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