2019 yılının Öncelikli Yaya Yılı olarak ilan edilmesiyle yıl boyunca devam edecek olan kampanyada Develi'de de uygulama yapıldı. Yapılan uygulamaya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi parti temsilcileri ve polis ile jandarma ekipleri katıldı.

Uygulama öncesinde konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "Bütün ülkemizde olduğu gibi İlçemizde de bugün yaya öncelik uygulaması yapılıyor. Ülkemizde trafik kazasına en çok sebebiyet veren nedenlerden biri de yaya geçitlerinde durulmamasıdır. Buna yönelik 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesi ve bu konuya ilişkin Ekiplerimizin çalışması, bu tür yaya geçitlerindeki kazaları en aza indiriyor buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise "Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması adına farkındalık yapmak için düzenlenen kampanya ilçemizde de devam ediyor. Biz hepimiz sürücüyüz hepimiz yayayız bizim başımıza da gelebilir, tanıdıklarımızın başına da gelebilir. Bu tür olaylar bu yüzden aracı ne kadar dikkatli kullanırsak, ne kadar trafik kurallarına uyarsak o kadar hayat kurtarmış oluruz" dedi.

Kampanya Hakkında Bilgilendirme yapan Polis Memuru Talip Akçalı "Bugün burada yapılan kampanyanın amacı: Karayolları Trafik kanununun 74. maddesinde 26 ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veye levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığımız tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile 2019 yılı; Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilerek Ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırıldığından, bu kapsamda da bugün Ülke genelinde olduğu gibi İlçemizde de sürücülere bu kampanya hakkında bilgi vermek, farkındalığı oluşturmak, Ülkemizde meydana gelen Ölümlü-yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek üzere burada kampanyamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.